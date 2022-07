Ferreira tem lesão confirmada e desfalca o Grêmio por pelo menos duas semanas

publicidade

O Departamento Médico do Grêmio confirmou uma lesão muscular de grau I na coxa esquerda do atacante Ferreira. A previsão é de que ele desfalque o Tricolor por pelo menos duas semanas. O jogador já iniciou o trabalho de fisioterapia.

Ferreira sentiu a lesão ainda no primeiro tempo da partida contra a Chapecoense, no empate em 0 a 0 em Santa Catarina. Na ocasião, foi substituído por Guilherme aos 23 minutos.

Esta não é a primeira lesão de Ferreira no ano. Em maio, o jogador precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para corrigir uma hérnia inguinal. Na ocasião, desfalcou o Grêmio por mais de dois meses.

As lesões atrapalham a participação de Ferreira na temporada 2022. Ao longo do ano, fez apenas 14 jogos entre Gauchão e Série B - na competição, são apenas 8 jogos e 566 minutos. O único gol no ano foi marcado contra o Náutico, na vitória por 2 a 0 na Arena.

Sem Ferreira, o Grêmio volta a campo apenas na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Guarani. A partida, válida pela 22ª rodada da Série B, acontece no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 21h30min.

