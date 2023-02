Gabriel Silva reconhece dificuldades com nova função no Grêmio

publicidade

O meia Gabriel Silva atuou mais uma vez caindo pelo lado esquerdo do campo no empate do Grêmio com o São Luiz na tarde deste sábado. Conforme o jovem, a função é nova para ele e de fato a adaptação não vem sendo simples. O técnico Renato Portaluppi está dando sequência ao garoto neste posicionamento. A opção faz parte dos testes promovidos no começo da temporada.

"Tendo me adaptar o mais rápido possível, estou ouvindo o Renato e tenho feito meu melhor", resumiu em entrevista na saída do campo em Ijuí. Gabriel Silva atua costumeiramente como um meia centralizado. Na coletiva, Renato citou a necessidade gremista de contratar jogadores com função de lado e citou novamente Michael, que está no Al-Hilal.

Gabriel também comentou sobre sua parceria com Vina, que fez sua estreia. "É muito bom jogar com ele, é inteligente, sabe bater bem na bola". Apesar do resultado, o Grêmio segue líder e invicto no Gauchão com 22 pontos. No sábado, os gremistas recebem o Novo Hamburgo, na Arena, às 20h.

