Geromel atua em 60% dos jogos do Grêmio no ano e ativa renovação automática de contrato

publicidade

O zagueiro Pedro Geromel chegou a um número importante no empate em 0 a 0 contra a Chapecoense, nesta terça-feira. Com a atuação, garantiu presença em 60% do total de jogos do Grêmio na temporada. Assim, ativou a cláusula de renovação automática do contrato e terá o vínculo estendido até dezembro de 2023.

Entre Série B, Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho, Geromel já tem 33 jogos na temporada. Mesmo que fique fora de todos os outros na sequência da Série B, algo improvável levando em conta a atual forma física do jogador, ele já terá atuado em 60% das partidas. Com os 17 jogos restantes, o Grêmio chegará a no máximo 55 partidas no ano.

Mesmo aos 36 anos, Geromel permaneceu em campo nos 90 minutos em 20 dos 21 jogos da Série B. Apenas contra a Ponte Preta foi substituído por desconforto no intervalo. O Tricolor só sofreu o gol de desconto já sem Geromel em campo. O defensor soma, com isso, um total de 1845 minutos em campo na competição. Somadas as demais competições, Geromel chega a 2925 minutos em campo na temporada.

A presença de Geromel também ajuda o time a ter a melhor defesa da Série B, com apenas 7 gols sofridos. Dos 21 jogos do Tricolor na competição, em 14 a defesa não foi vazada. Diante de um ataque inoperante fora de casa, 6 desses chamados "clean sheets" terem ocorrido fora de casa ajudou a trazer pontos importantes.

Na competição, Geromel apresenta números impressionantes. De acordo com o site Footstats, Geromel tem 28 desarmes, 12 interceptações, 16 bloueios e 192 rebatidas. O índice de acerto de passes do zagueiro é de 94%.

🇪🇪 Pedro Geromel é o melhor jogador do Brasileirão Série B 2022 pelo Índice Footstats:



◉ 21 jogos

◉ 94% de acerto nos passes

◉ 28 desarmes

◉ 12 interceptações

◉ 16 bloqueios

◉ 192 rebatidas !!!

◉ 15 faltas cometidas



ℹ️ 319,2 no índice Footstats 🥇



GIGANTE! pic.twitter.com/bIGeOenWG4 — Footstats I2A (@Footstats) July 26, 2022

Desde a sua chegada, em 2014, o ídolo do Grêmio soma 362 partidas. A que mais atuou foi em 2016, com 53 partidas. Pelo Tricolor, conquistou a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, a Recopa de 2018, além de 5 Campeonatos Gaúchos. Com tendência de Geromel mais uma vez entre os titulares, o Grêmio volta a campo apenas na sexta-feira, 5 de agosto, para enfrentar o Guarani. A partida, válida pela 22ª rodada, acontece no Brinco de Ouro da Princesa, às 21h30min.

Veja Também