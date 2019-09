Geromel tem provável lesão muscular e realizará exames

publicidade

O médico do Grêmio, Paulo Rabaldo, relatou que o zagueiro Pedro Geromel sofreu uma provável lesão muscular no adutor da coxa. O defensor gremista saiu amparado e com nítidas dores na vitória sobre o Cruzeiro neste domingo.

"Vamos fazer exame de ressonância para ver a magnitude da lesão", comentou o médico. "Ele estava com bastante dor e cansado. Teremos que reavaliar em Porto Alegre", detalhou Rabaldo.

Ele também comentou a situação do lateral-direito, Leo Gomes. Segundo o representante do departamento médico, é provável que o jogador passe por uma cirurgia. "Vamos fazer exame complementar. É uma lesão ligamentar", salientou.

A boa notícia ficou por conta da recuperação do volante Maicon. "Deve voltar aos treinos na segunda-feira, apenas um desgaste na panturrilha", ponderou o médico.