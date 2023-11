Grêmio abre investigação para denúncia de racismo contra técnico do time sub-20 feminino

publicidade

O Grêmio emitiu uma nota na noite desta quarta-feira repudiando atos discriminatórios e afirmou que abriu uma investigação para apurar a denúncia de racismo contra o técnico do time sub-20 feminino, Yura Tittow, o Yurinha.

O episódio aconteceu depois da conquista do título da Ladies Cup e em live da comemoração do troféu. Em vídeo, ele diz para "ligar a luz" quando as zagueiras Brito e a goleira Yasmim Paixão aparecem nas imagens. A dupla na sequência responde: "racista".

Confira a nota gremista divulgada no perfil oficial dos times masculinos e feminino: O Grêmio repudia todo e qualquer ato de natureza racista e discriminatória e está averiguando os fatos ocorridos após a conquista do título da Brasil Ladies Cup Sub-20, na noite desta terça-feira, para encaminhar as providências cabíveis.

