Grêmio abre "maratona" de fim de ano diante do Vasco, pelo Brasileirão

A maratona do Grêmio não cessa. Pelo contrário, vai se intensificar até o final de dezembro. A partir deste domingo e até o dia 30 serão oito jogos por Brasileirão, quartas de final da Libertadores da América e semifinais da Copa do Brasil. Um mês cansativo, mas decisivo na mesma proporção. O objetivo no fim da série de partidas, obviamente, é avançar nas Copas e se manter vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Neste domingo, às 16h, na Arena, o Tricolor recebe o Vasco da Gama. Diante de um adversário que está na zona de rebaixamento e jogando em casa, não há outro resultado a se pensar que não seja a vitória. O São Paulo conseguiu abrir uma boa vantagem na liderança e perder pontos na Arena não está nos planos da comissão técnica.

Renato Portaluppi viu sua estratégia ser muito bem-sucedida no meio de semana. Além de derrotar o Guaraní, do Paraguai, e garantir classificação na Libertadores, o treinador preservou vários titulares. Entre eles, Victor Ferraz, Geromel, Matheus Henrique, Diogo Barbosa e Diego Souza. Todos devem estar em campo contra o Vasco.

Contrastando com anos anteriores, Renato não tem escalado uma equipe toda ela reserva no Brasileirão. Em 2020 há mais opções e o grupo está fortalecido depois do retorno de jogadores importantes. Há um rodízio que vem dando resultado. O Grêmio, na quinta-feira, alcançou 15 jogos de invencibilidade.

O Vasco ganhou um dos seus últimos 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Para piorar, foi eliminado em casa da Copa Sul-Americana no meio de semana ao perder para o Defensa y Justicia, da Argentina. Apesar da péssima fase e da pressão interna no clube, a direção vascaína tem dado respaldo ao técnico português Ricardo Sá Pinto. “Não possibilidade de troca. A mudança de treinador não vai mudar o cenário, a responsabilidade é de todo mundo”, disse o presidente Alexandre Campello.

Campeonato Brasileiro - 24ª rodada

Grêmio

Vanderlei (Paulo Victor); Vitor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz (Rodrigues) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Darlan) e Pinares (Isaque); Luiz Fernando, Everton (Pepê) e Diego Souza

Vasco

Fernando Miguel; Miranda, Marcelo Alves e Castan; Léo Matos, Bruno Gomes, Léo Gil, Benítez e Neto Borges; Talles Magno e Ribamar

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 06/12, às 16h