Grêmio abre semana de treinos visando entrosar reforços para duelo com Guarani

Após dois dias de folga, o Grêmio retoma os treinamentos nesta segunda-feira visando o duelo contra o Guarani, na sexta-feira, às 21h30min, em Campinas, pela Série B. Para a partida, o técnico Roger Machado deve contar com o volante Lucas Leiva e o meia Guilherme entre os titulares, já que Bitello, suspenso, e Ferreira, lesionado, não estão à disposição.

Essa deve ser a primeira vez que os novos contratados começam jogando pelo Tricolor desde que retornaram. Eles atuaram no segundo tempo na vitória contra a Ponte Preta e aproximadamente 60 minutos no empate com a Chapecoense na última terça-feira.

Roger desejava dar sequência ao time que vinha atuando e avisou que iria promover mudanças no elenco aos poucos. No entanto, com as situações de Ferreira e Bitello, as alterações acabaram se impondo. Além da dupla, o volante Thaciano também pode aparecer entre os relacionados, assim como o lateral-direito Edilson e o atacante Elkeson, que voltam de lesão.

Mesmo sem atuar no final de semana, o Grêmio obteve um bom resultado. O Vasco ficou no empate com a Chapecoense em São Januário e segue ao alcance do Tricolor na tabela. São 39 pontos, contra 37 do time gremista com um jogo a mais. No G4, o Tricolor tem cinco pontos do Tombense, equipe que abre a zona de fora do acesso.

