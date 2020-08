Grêmio acredita ser possível anunciar a contratação do centroavante “até terça”

publicidade

O Grêmio espera anunciar um centroavante até a terça-feira. Apesar das dificuldades de acertar com um jogador da função, o técnico Renato Portaluppi e a direção acreditam que é possível que as negociações em andamento possam ser concluídas antes da primeira partida da decisão do Gauchão, contra o Caxias, na quarta-feira.

“Estamos conversando, trocando ideias e não só dentro do Grêmio, mas com outros clubes. Não é fácil encontrar esse jogador, é difícil, mas estamos tentando. Quando você encontra, dá uma travada nas condições financeiras. A direção está tentando. (...) Se não trouxermos, vamos ter esse problema quando o Diego não estiver (em condições de jogo). Quem sabe não possamos ter uma resposta na segunda ou terça-feira?”, afirmou o treinador.

O Grêmio busca há anos um jogador para a função e, no começo do ano, optou por Diego Souza na função. O atacante deu a resposta e marcou nove gols em 15 jogos com a camisa tricolor. Além do alto custo para contratar um atleta como o desejado, a falta de opções também é um complicador. A dificuldade é tanta que a vice-presidência de futebol não descarta esperar pela janela de outubro.

“Trabalhamos em sintonia, então, se o Renato tem essa expectativa é porque ele está suportado pela gestão. Estamos fazendo o máximo possível para equacionar está situação dentro da melhor possibilidade que o clube possa oferecer e no menor prazo possível de tempo”, afirmou Paulo Luz. “Pela premência, gostaríamos de colocar o jogador no grupo da forma mais ágil possível, mas temos que saber avaliar e saber que, talvez, essa (deixar para a janela de outubro) seja uma possibilidade”, completou.

No sábado, o clube anunciou a contratação do jovem atacante Luiz Fernando, do Botafogo. O atleta de 23 anos chega por empréstimo até o final de dezembro de 2021.

O Grêmio retoma os treinamentos às 15h30min no CT presidente Luiz Carvalho. Na quarta-feira, às 21h30min, no estádio Centenário, o Tricolor inicia a disputa com o Caxias pelo título Gaúcho de 2020. A partida de volta está marcada para domingo, às 16h, na Arena.