Grêmio admite estrear no Brasileirão fora do Rio Grande do Sul

publicidade

A punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pode levar o Grêmio a fazer sua estreia no Brasileirão, contra o Santos, no dia 16 de abril, fora do Rio Grande do Sul. Em entrevista ao programa Guaíba Esportes, o diretor de futebol gremista, Antônio Brum, reiterou que o Tricolor vem recebendo “muitos” convites para mandar seu jogo inaugural na competição nacional, mas que irá planejar pensando na logística do confronto da Copa do Brasil, contra o ABC, que acontecerá em Natal, três dias antes.

"O Grêmio tem recebido muitas propostas para levar este jogo de estreia no Brasileirão. O nosso foco principal é facilitar para os atletas, pois a viagem para Natal é muito longa e desgastante", avaliou. "O Grêmio está pensando numa logística que fique bom para os atletas também. Temos um jogo no meio de semana em Natal e estamos contemplando todos os fatores para que não fique pesado para os atletas", acrescentou.

O time de Renato Portaluppi enfrenta o ABC na quinta-feira, às 21h30min, e encara o Santos no domingo, às 18h30min. "Não queremos perder o fator local, mas também não adianta termos este fator e dificultar a logística para o jogo em Natal", acrescentou.

Veja Também