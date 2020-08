Grêmio admite presença no mercado, mas evita revelar opções para reforçar elenco

publicidade

A janela de transferências do exterior para o Brasil encerra nesta segunda-feira e o Grêmio segue no mercado tentando reforçar o grupo do técnico Renato Portaluppi para a sequência da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. A maioria dos nomes e posições são mantidas em sigilo pelo departamento de futebol e pela comissão técnica, porém, pelo menos duas posições se destacam entre as prioridades: um atacante e um lateral.

A saída de Everton fará o Tricolor investir para dar mais um nome ao setor ofensivo. Pepê é o novo titular da equipe, mas, por ainda não ter se firmado e precisar de mais experiência para assumir a responsabilidade, os dirigentes vasculham o mercado e negociam com algumas opções.

“O Pepê é um grande jogador. Talhado e testado, mas é normal que tenha oscilações. Pode ter jogos que ele não seja tão feliz e, nós, temos que ter paciência. Saber que, possivelmente, ele não terá, nos primeiros momentos, o desempenho do Everton, que é um jogador da Seleção e por tudo que representava”, revelou o vice Paulo Luz. “Estamos trabalhando duro, mas de forma privada e reservada. Assim que tivermos os nomes definitivamente formalizados e contratados, faremos os anúncios”, acrescentou.

Além de um atacante, a direção segue firme no intuito de dar mais uma opção para a lateral esquerda. “Estamos muito satisfeitos pelo desempenho do Cortez e Guilherme Guedes, pois eles têm correspondido amplamente as expectativas do treinador e da própria torcida. Tiveram atuações de excelente nível. Nunca negamos que iríamos fazer a reposição do Caio Henrique e estamos trabalhando com afinco. Não é fácil, pois são tratativas que demandam muitos interesses, mas vamos repor”, ressaltou.

Everaldo, de 29 anos, de Garibaldi, que surgiu nas categorias de base do Grêmio e teve destaque na Chapecoense no ano passado é um dos jogadores que estão sendo avaliados pela direção. Apesar do rebaixamento da equipe catarinense, o atacante foi negociado com o Kashima Antlers, do Japão. No clube japonês, fez 11 jogos e marcou seis gols na atual temporada, três deles contra o Oita Trinita, no dia 1º.

“O Everaldo é cria da nossa base. O nome dele é homenagem ao nosso grande campeão do mundo. Certamente, é um jogador que temos grande admiração, mas, neste momento, estamos avaliando o mercado. Serão contratações pontuais e não podemos errar. Estamos fazendo uma avaliação criteriosa e, quando tivermos encaminhados e formalizados, faremos o anúncio”, declarou Luz.

Ao ser questionado se algum reforço poderá vir do exterior, o que deve ocorrer nesta segunda-feira, o dirigente evitou confirmar a possibilidade para "não dar uma pista" aos jornalistas.

Após vencer o Fluminense, por 1 a 0, na estreia no Brasileirão 2020, na Arena, o elenco gremista se reapresenta às 15h30min no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho para iniciar a preparação para o confronto contra o Ceará. O Tricolor enfrenta o clube cearense na quarta-feira, às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza.