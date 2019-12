Grêmio adota postura agressiva para acelerar chegada de reforços

publicidade

A queda do Cruzeiro para a Série B fará com que o clube mineiro se desfaça de grande parte do elenco. E o time de Belo Horizonte é um dos alvos do Grêmio para buscar jogadores. Se o Tricolor vai ou não efetivar alguma contratação em breve ainda é uma incógnita, mas a postura tem sido bastante agressiva no intuito de acelerar os negócios para não deixar escapar possíveis reforços.

O Cruzeiro vai fazer uma reformulação no grupo. O alto salário de alguns jogadores e a dificuldade financeira do clube serão determinantes para a saída de atletas. Nesse contexto, o Grêmio tem vários nomes na mira. O lateral-esquerdo Dodô foi oferecido e os dirigentes gremistas estudam a contratação. O Cruzeiro tem valores pendentes a serem repassados para o jogador relativos às luvas quando da sua contratação. Este ano, Dodô revezou a titularidade com Egídio. Aos 27 anos, ele tem passagens por Roma, Inter de Milão e Sampdoria no futebol italiano. Em 2018, retornou ao Brasil para jogar no Santos e fez uma boa temporada.

Thiago Neves e Victor Ferraz

Thiago Neves, que protagonizou uma novela com o Grêmio no início deste ano, voltou a ser especulado. A direção do Grêmio não confirma o interesse, mas é um jogador que conta com a admiração de Renato Portaluppi. O Cruzeiro estaria pedindo jogadores em troca num possível negócio. Entre eles, o meia Thaciano e o atacante Guilherme, este último retornando de empréstimo do Sport.

No entanto, a péssima temporada de Thiago Neves dentro e fora de campo, com envolvimento em diversas polêmicas e problemas de comportamento, é um fator a ser considerado pelos dirigentes do Grêmio. Para a lateral-direita, o nome da vez é Victor Ferraz, do Santos. Mesmo que ainda tenha dois anos de contrato com o Peixe, o jogador está disposto a deixar a Vila Belmiro, onde está desde 2014.