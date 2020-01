Grêmio aguarda retorno de documentos do Atlético de Madrid para anunciar Caio Henrique

publicidade

Alertando que o Grêmio tem uma limitação de folha e procura ser disciplinado, o presidente do clube, Romildo Bolzar Jr. afirmou que o Tricolor ainda busca novos reforços e garantiu que as negociações pelo lateral Caio Henrique estão em fase avançada. "O Grêmio já assinou a documentação referente a Caio Henrique e aguarda o retorno dos documentos do Atlético de Madrid", afirmou o dirigente. Segundo ele, a diretoria busca um goleiro, voltantes, laterais e atacantes.

Romildo evitou confirmar a contratação de Vanderlei, do Santos, para ser o novo camisa 1. "Temos uma negociação quase finalizada, mas ainda não assinamos", comentou, alertando também para muitos rumores no desejo de contratar o atacante Pedro, que assinou com o Flamengo. "O Grêmio tinha uma negociação, mas tínhamos um limite e nunca nos afastamos dele. Nunca se imaginou apresentar 11 milhões de euros ou o Kannemann no negócio", afirmou.

Para além dos reforços, o presidente disse que o clube precisa manter o equilíbrio financeiro. "Iremos nos reforçar no ataque. O restante será abastecido pelo plantel atual e pela situação da base", disse. Sobre critérios para novas contratações, Romildo analisou que não se trata de uma lógica matemática. "Quando tu contrata, tu tens a margem de erro. Não estamos apurando isso como uma questão matemática. Por exemplo, o Vizeu, quando veio, chegou com muita expectativa, mas lesionou. Pode até ter essa perspectiva de acidente, mas não esperávamos que ele ficasse quatro meses parados", finalizou.

André e Tardelli

Romildo também comentou a saída do atacante Diego Tardelli do clube. "A situação já vem de algum tempo. É notório que ele tinha pedido pra sair. Na madrugada de hoje, as partes se entenderam de forma harmoniosa e acertamos um valor que vale a pena para as duas partes. Atendeu muito bem ao Grêmio e ao jogador. Estamos todos ajustados. Desejamos sorte na carreira", comentou o presidente, completando que é uma situação diferente da de André.

"Com ele (André), eu tinha uma indignação por conta das redes sociais e sobre como se tratava o tema. Continuo achando que essas situações são afrontosas à dignidade humana. O jogador tem que estar preparado, mas a sua família, seus amigos não precisam sofrer. Não acho razoável que o jogador venha para o clube para sangrar. O ambiente tem que ser natural, bom. O Tardelli entendeu esse processo e acabou fazendo a rescisão de maneira muito tranquila para ambas as partes. O André, se tiver alguma situação, vamos examinar. Se não tiver, vai continuar", concluiu.