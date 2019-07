Grêmio ainda não jogou no “horário nobre do futebol” no domingo no Brasileirão

publicidade

Com quase 40% do Campeonato Brasileiro com os jogos marcados, a torcida do Grêmio ainda não teve a oportunidade de assistir a sua equipe jogando no “horário nobre do futebol” no país. Ou seja, no domingo, às 16h. Com 12 jogos disputados, o Tricolor teve nove em finais de semana e, ainda, terá mais dois, mas nenhum no período de tempo que favorece a presença de público. Em especial, dos torcedores que se deslocam do interior para assistir aos jogos na Capital.

Desde o dia 28 de abril, quando iniciou a disputa com o Santos, na Arena, passaram 111 dias e nenhum jogo no domingo às 16h. Em casa ou fora. Desde o começo da competição, foram seis nos sábados, duas no domingo às 19h e uma às 11h. Uma em uma quarta-feira e o confronto contra o CSA, ontem, em Alagoas.

No próximo domingo, o Grêmio iria enfrentar a Chapecoense, em casa, às 19h, porém, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em um “ajuste de tabela com a concordância da emissora detentora dos direitos de transmissão” alterou a partida para segunda-feira, às 20h. Com isso, a torcida gremista terá que aguardar o desdobramento da tabela, a partir da 16ª rodada, e torcer para que a entidade que faz a tabela oportunize jogos no domingo às 16h.

Com a trocar do jogo do Grêmio contra a Chapecoense, torcedores usaram as redes sociais para reclamar da formatação da tabela do Brasileiro. O Tricolor está em Maceió, onde empatou na segunda-feira à noite, sem gols, no estádio Rei Pelé. Com o resultado, os comandados de Renato Portaluppi ocupam a 11ª colocação com 16 pontos.

A delegação gremista viaja a partir das 13h30min para Assunção, com a chegada agendada para as 16h45min na Capital do Paraguai. Na quarta-feira, o elenco realiza o último treino antes de enfrentar o Libertad, no segundo jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. No primeiro jogo, vitória do Tricolor por 2 a 0, na Arena.