Grêmio anuncia a contratação de Diego Souza

O Grêmio anunciou na manhã desta terça-feira a contratação do atacante e meia Diego Souza, de 34 anos. O jogador retorna ao clube após 13 anos e assinará um contrato de um ano com o Tricolor.

Atuando pelo Grêmio, Diego entrou em campo 56 vezes, tendo marcado 16 gols e teve participação importante no vice-campeonato da América em 2007. Na última temporada, ele esteve em campo em 49 das 59 partidas do Botafogo na temporada e marcou 10 gols, sete deles no Brasileirão.

Na nota de confirmação da contratação, o Grêmio não soube precisar quando jogador chega a Porto Alegre. Assim que desembarcar no aeroporto Salgado Filho, o atacante realizará exames médicos e, se não apresentar nenhum problema, assina o contrato até 2021.

Ficha Técnica:

Nome: Diego de Souza Andrade

Nascimento: 17/06/1985

Naturalidade: Rio de Janeiro / RJ

Clubes: Fluminense, Benfica-POR, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco da Gama, Al Ittihad-SA, Cruzeiro, Metalist-UCR, Sport-PE, São Paulo e Botafogo.