Grêmio anuncia André Henrique como novo reforço

O Grêmio anunciou no começo da tarde desta terça-feira a contratação de André Henrique. O atacante, de 21 anos, se destacou no Campeonato Catarinense. O jogador virá compor o elenco ofensivo do time de Renato Portaluppi, que já conta com Suárez, Ferreira, Diego Souza, Everton Galdino, Jonatha Robert e Zinho.

André Henrique é o novo #ReforçoTricolor! ⚽🇪🇪 Aos 21 anos, o atacante se destacou no Campeonato Catarinense, mostrando que conhece o caminho do gol. Um jovem que chega ao Imortal para dar novos passos na sua trajetória. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/CPCWmtefwC — Grêmio FBPA (@Gremio) April 4, 2023

André Henrique iniciou sua trajetória profissional vestindo a camisa do Capivariano-SP. Passou também pelo América-MG e Marcílio Dias-SC, antes de ser contratado pelo clube catarinense Hercílio Luz, onde foi um dos destaques. No campeonato catarinense deste ano, o atacante disputou 14 jogos e marcou quatro gols.

O atleta é uma das apostas do Grêmio para o futuro e teve seu desempenho monitorado pelo departamento de futebol profissional, que o vê como um jogador de potencial a ser desenvolvido.

Ficha técnica:

Nome: André Henrique da Silva Martins.

Posição: Atacante (Centroavante).

Nascimento: 17/12/2001 (21 anos).

Local de nascimento: Guanambi-Bahia

Clubes: Capivariano-SP, América-MG, Marcílio Dias-SC, Hercílio Luz-SC.

