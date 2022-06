Grêmio aposta na força da torcida diante do Sampaio Corrêa para entrar no G4 da Série B

publicidade

Apesar de não ser exatamente um confronto direto na briga pelo G-4, o encontro entre Grêmio e Sampaio Corrêa, hoje, às 11h, na Arena, pode ser quase isso. O Tricolor está em quinto lugar com 18 pontos. Já o time do Maranhão está em nono, com 15. Assim, caso vença a partida, ultrapassa a equipe gremista na classificação. Por outro lado, para entrar na parte de cima da tabela, o mandante precisa, além da vitória, secar o Sport, que enfrenta o Náutico, às 18h30min, também neste sábado.

Assim, o Grêmio busca a sua quinta vitória na Série B, que pode ser a quarta em casa, já que a maioria dos triunfos conquistados até aqui foram na Arena – só venceu uma de sete como visitante. A campanha como mandante é bem mais convincente, já que a equipe tem um aproveitamento de 66%. Dos 18 pontos conquistados até aqui, dez foram nos cinco jogos em Porto Alegre. O fator casa pode se tornar mais forte neste final de semana, com o retorno dos gremistas à arquibancada norte, setor das torcidas organizadas do clube.

A ala ainda não recebeu público na Série B, em razão da punição de dez jogos, que se encerrou no último jogo, contra o Novorizontino. Em outubro de 2021, na partida contra o Palmeiras, alguns torcedores que estavam naquele lado invadiram o campo e depredaram as cabines do VAR. A reabertura da área representa e reforça o apoio da torcida na Arena. Os gremistas atenderam ao chamados da direção e devem marcar presença em 27 mil lugares da Arena, segundo a projeção do clube. Até o início da tarde desta sexta-feira, o Tricolor já tinha vendido 15 mil ingressos.

Além de mais apoio das arquibancadas, há um retorno importante dentro de campo: o centroavante Diego Souza. Na última rodada, em virtude de uma amigdalite, o camisa 29 foi desfalque contra o Sport. Das nove vezes em que as redes dos adversários foram balançadas pela equipe, cinco estão na conta do atacante – todas em casa, diante da própria torcida. Outro retorno importante é o de Bruno Alves, que volta à zaga após se recuperar da Covid-19. Porém, a lista de desfalques não é animadora e tem Kannemann, suspenso por cartão vermelho, Edílson e Elkeson, no DM. Sem ala direito, Jhonata Varela deve ser improvisado na vaga. No meio-campo, Roger deve promover o retorno da dupla Villasanti e Bitello. Na meia direita, Janderson e Campaz disputam posição.

Campeonato Brasileiro - Série B - 13ª rodada

Grêmio

Gabriel Grando; Rodrigues, Geromel e Bruno Alves; Varela, Bitello, Villasanti e Nicolas; Elias (Campaz), Diego Souza e Biel. Técnico: Roger Machado.

Sampaio Corrêa

Luiz Daniel; Mateusinho, Allan, Nilson Júnior e Lucas Hipólito (João Victor); André Luiz, Ferreira e Eloir; Renatinho, Gabriel Poveda e Ygor Catatau. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Data e hora: 18 de junho, sábado, às 11h.

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).