Grêmio busca reverter vantagem do Ypiranga e garantir vaga na final do Gauchão

O Grêmio encara uma decisão neste sábado, contra o Ypiranga, às 16h30min. Na Arena, precisará superar o adversário por, no mínimo, dois gols de diferença no tempo normal para se classificar diretamente à final. Caso vença por apenas um gol de diferença, a partida irá para os pênaltis. Qualquer outro resultado coloca a equipe do Interior na segunda decisão seguida do Gauchão. Com a pressão do placar adversário e quase metade do time de desfalques, Renato Portaluppi conta com a força da torcida, e a superação dos próprios jogadores.

Gauchão 2023: acompanhe Grêmio x Ypiranga em tempo real

A ausência de alguns dos seus principais titulares não preocupa o treinador, nem mesmo o "quebra-cabeças" para encontrar as melhores peças em meio a uma diferença que precisa ser revertida. "No primeiro jogo, mudei pouco e fui obrigado a queimar duas substituições. A falta de entrosamento só ocorre quando mudamos a metade da equipe, mas mesmo assim os reservas treinam com o pessoal da base, então todos estão entrosados. Nessas horas não há desculpa, tem que ter é superação. Se está no grupo do Grêmio, é porque tem condições de jogar", argumentou o treinador, ressaltando que reforçou o aspecto psicológico do grupo para o jogo.

Questionado sobre a possível utilização de Thiago Santos como primeiro volante, Renato despistou, e ainda criticou o clima bélico gerado em torno do jogador em razão das críticas da torcida, e segundo ele, alimentado pela imprensa. "Da minha boca, não vai sair nada. Cada um pergunte para o seu X-9. Esse negócio que tem que acabar no Estado, começam a pegar no pé do jogador. Isso vem da torcida, mas também tem muito da imprensa", destacou o treinador que ainda convocou a torcida para apoiar a equipe.

Cristaldo recupera-se e fica à disposição

Depois de uma semana de incertezas e mistérios sobre a equipe e atletas que teriam condições de jogo para a partida, na véspera do jogo, o Grêmio divulgou a lista de relacionados solucionando – ao menos parte – das dúvidas. Recuperado de lesão na coxa direita, Cristaldo foi o único que estava no departamento médico e está em condições. No início da semana, o Grêmio divulgou também as lesões do lateral Fábio e Pepê. Completam a lista de cinco baixas gremistas, os convocados Villasanti e Carballo, além de Kannemann, que está suspenso.

Assim, a lista de relacionados do Tricolor contou com a presença de jovens da base mais uma vez. O lateral-direito Thomas Luciano e o zagueiro João Ramos, que ficam à disposição no banco de reservas. Para a vaga do zagueiro argentino, Bruno Uvini deve ganhar oportunidade ao lado de Bruno Alves. O meio campo deve ter Thiago Santos, Cristaldo e Bitello. O ataque deve ter o retorno de Ferreira à titularidade no lado esquerdo, com Vina pela direita.

Gauchão 2023 - Semifinal - Jogo 2

Grêmio

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Thiago Santos (Lucas Silva), Bitello, Vina, Cristaldo (Thaciano) e Ferreira; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Ypiranga

Caíque; Gedeilson (Robson ou Yohan), Islan, Windson e PK; Lorran, João Pedro, Mossoró e Mateuzinho; Erick e Barbio (MV ou Claiton). Técnico: Luizinho Vieira.

Árbitro: Douglas Silva (RS)

Assistentes: Tiago Kappes Diel (RS) e Fagner Côrtes (RS)

Data e hora: 25 de março, sábado, às 16h30min

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)