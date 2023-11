Grêmio: campeões Pan-Americanos miram vaga no time de Renato

publicidade

Campeões Pan-Americanos com a Seleção Brasileira no Chile, Gustavo Martins e Ronald devem receber oportunidades nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Com desfalques importantes na defesa e no meio-campo, os jovens podem ser titulares no confronto direto diante do Atlético-MG, domingo, às 16h, na Arena MRV, pela 35ª rodada da competição nacional. “Sabemos que o clube está em um momento importante, na reta final e precisa de todos bem. O Grêmio quer pontuar, pensamos em fazer o máximo de pontos possível e chegar no final do brasileiro e ver onde chegamos”, projeta Ronald, destaque da campanha medalha de ouro em Santiago.

O técnico Renato Portaluppi não poderá contar com Geromel, em recuperação de lesão muscular, e Bruno Alves, suspenso pela expulsão contra o Corinthians, no sistema defensivo. Com a possibilidade de voltar a utilizar o esquema com três zagueiros, Gustavo Martins aparece como a opção mais provável para formar a linha de zaga com Kannemann e Bruno Uvini.

Por fora, corre Rodrigo Ely. O defensor voltou a treinar normalmente nesta semana, após se recuperar de lesão muscular, e não atua desde a vitória diante do Palmeiras por 1 a 0, na Arena, no dia 21 de setembro. Os problemas também são grandes no setor de meio-campo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Villasanti está fora da partida contra o Galo.

Em recuperação de lesão muscular, Pepê também deve ser desfalque. Existia a expectativa de que o volante pudesse retornar para o confronto em Belo Horizonte, mas ele ainda não trabalhou com os demais companheiros no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho. Dessa forma, a vaga para atuar ao lado de Carballo deve ser preenchida por Ronald, que tem boas recordações do adversário de domingo. No jogo do turno, ele foi titular da equipe pela primeira vez e marcou, de cabeça, o gol da vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena.

Com 59 pontos, o Grêmio está no G-4 do Brasileirão e ainda briga pelo título. Uma vitória em Minas Gerais, além de manter vivo o sonho do tricampeonato, praticamente garantiria vaga na pré-Libertadores e, por tabela, deixaria mais próxima a classificação direta para o principal torneio sul-americano de 2024. Isso sem contar a premiação da competição que é mais alta para os primeiros colocados.

