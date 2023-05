Grêmio começa a receber reforços vindos do Departamento Médico

publicidade

Alvo de polêmicas nos últimos anos, o Departamento Médico do Grêmio já chegou a ter 12 jogadores em recuperação nesta temporada. Hoje, conta com a metade: Pedro Geromel, Ferreira, Pepê, Jhonata Robert, Diego Souza e Rodrigo Ferreira. Dentre essa lista, Pedro Geromel é o jogador que mais chama atenção. Não só pela importância no clube, mas também porque ainda não atuou em 2023. O zagueiro passou por uma cirurgia no dia 6 de janeiro em função de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Porém, apresentou um edema ósseo no mesmo local, atrasando o seu retorno, previsto inicialmente para março.

A boa notícia é que o capitão passou por novos exames nos últimos dias, que constataram uma diminuição significativa no seu edema ósseo. Caso não haja nenhuma outra intercorrência, a tendência é de que o defensor possa passar a treinar normalmente até metade de junho. “Estou na fisioterapia manhã e tarde, fico o dia todo no clube. Estou mais forte, com mais massa, tenho me mantido ativo, para quando eu voltar, esperar menos tempo para voltar a jogar”, disse Geromel em entrevista no começo deste mês.

Hoje, porém, o atleta mais próximo de retornar é Ferreira. O atacante, que se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, calçou as chuteiras e correu ao redor do gramado do CT Luiz Carvalho ontem pela primeira vez. Internamente, a expectativa é de que ele possa ficar à disposição de Renato Portaluppi no início do próximo mês. Ele é a opção de velocidade que o treinador gremista tanto se queixa nas coletivas.

O caso de lesão mais recente é o de Pepê. O meio-campista foi diagnosticado com uma contusão muscular na coxa esquerda após o jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Por se tratar de um problema de “alto grau no músculo bíceps-femoral”, a expectativa é de que a sua volta aconteça apenas em julho. Com lesão no menisco do joelho esquerdo, Diego Souza não tem previsão de retorno. Caso o tempo de recuperação se estenda após o fim de junho, ele precisará ter o seu vínculo renovado. É a mesma situação que vive Rodrigo Ferreira. Com a ruptura do ligamento do joelho direito, o lateral teve o contrato renovado até julho com o Tricolor, que deve liberá-lo após o tratamento. Por fim, Jhonata Robert tem previsão de retorno entre junho e julho. Em tratamento de contusão no joelho esquerdo, o atleta tem aparecido no CT e corrido ao redor do gramado.

Veja Também