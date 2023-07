Grêmio começa preparação para encarar Flamengo com Suárez e Villasanti

publicidade

De olho no duelo com o Flamengo, o técnico Renato Portaluppi comandou os treinamentos do Grêmio na tarde desta segunda-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, com a presença de Luis Suárez e Villasanti. Por razões diferentes, a dupla não atuou na vitória contra o Atlético Mineiro, no sábado pelo Brasileirão.

O paraguaio sentiu dores musculares e foi preservado pelo treinador. O uruguaio não esteve na lista de relacionados em meio a novela que vive para sua saída ao Inter Miami. A tendência é que ambos atuem na quarta-feira na Arena.

Questionado sobre as razões, Renato não quis comentar. "Perguntem para ele". Suárez vive indefinição sobre sua sequência na Arena. O Grêmio aguarda uma proposta do Inter Miami, que ainda não chegou. O prazo para o fim da janela é o dia 2 de agosto.

Veja Também