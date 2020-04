Grêmio compra testes e prepara medidas para voltar aos treinos

publicidade

A semana começa com questões importantes a serem discutidas no Grêmio. A principal delas é a possibilidade do retorno aos treinamentos, marcado para ocorrer neste sábado, dia 2, e que pode ser adiado mais uma vez. Tudo dependerá das avaliações, nos próximos dias, das autoridades sanitárias. Caso o clube obtenha uma liberação, o que é improvável neste momento, uma série de medidas serão adotadas no CT Luiz Carvalho. Entre elas, a testagem de jogadores e funcionários para ter a certeza de que ninguém esteja infectado com o coronavírus.

O Tricolor está adquirindo 300 testes para serem utilizados no reinício das atividades no CT. O número de profissionais no local será bastante reduzido em comparação ao período pré-pandemia. Ao chegarem ao CT, jogadores, comissão técnica e equipe de apoio terão que medir a temperatura corporal. Haverá um incentivo maior para que todos façam a lavagem das mãos com maior frequência, assim como o uso do álcool em gel.

A mudança maior se dará dentro de campo. O elenco terá de trabalhar em grupos separados, com um limite no número de jogadores. Como em um primeiro momento os treinamentos terão ênfase na parte física, isso não será um problema. Mais adiante, quando a bola entrar em cena, um outro protocolo deverá ser adotado. O Grêmio também observa movimentos e exemplos em outros países para adotar suas medidas. Na Alemanha, os clubes estão retornando aos poucos, o que pode ocorrer também na Itália a curto prazo.

Aprovação

Em uma votação inédita, por meio virtual, o Conselho Deliberativo do Grêmio aprovou as contas relativas ao exercício de 2019. Foram 265 conselheiros votantes, com um porcentual de aprovação de 98,8%. O clube alcançou um incremento de 16,9% de receitas no ano passado, atingindo o valor recorde de R$ 420 milhões, com R$ 22 milhões de superávit.