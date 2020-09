Grêmio descarta reforço como presente de aniversário e considera normais as lesões no elenco

publicidade

O Grêmio comemora nesta terça-feira 117 anos de fundação e, segundo a direção, a torcida não deve esperar nenhum anúncio de contratações. Segundo o vice de futebol, Paulo Luz, o foco do clube nos próximos dias é o retorno da Libertadores na quarta-feira, contra o Universidad Católica, no Chile.

“De forma franca e transparente, não teremos novidade. A novidade na terça-feira é que estaremos viajando para o Chile, com o propósito de reiniciar a Libertadores com o pé direito, fazendo uma grande jornada e, se possível, conquistando uma vitória. Esse sim será o presente (de aniversário) para a grande torcida tricolor”, afirmou.

Ao ser questionado sobre a possibilidade da contratação de Edinson Cavani, o dirigente citou o presidente Romildo Bolzan Jr, o técnico Renato Portaluppi e, como eles, falou sobre a dificuldade de se reforçar com um jogador do nível do uruguaio.

“Esse assunto na entrevista do presidente já foi praticamente encerrado. O presidente também falou sobre a identidade cultural que o Cavani tem conosco. O Renato também disse que um jogador deste nível, qualquer treinador e equipe gostaria de tê-lo. Mas entre a vontade ou o sonho e a realidade, vai uma grande distância que são os valores envolvidos e a condição econômica financeira do Grêmio em bancar um atleta deste porte”, disse.

No empate, na Arena, contra o Fortaleza, o volante Maicon voltou a sentir um problema físico e pediu para deixar a equipe aos 30 minutos do primeiro tempo. O jogador será reavaliado nesta segunda-feira e deve realizar um exame de imagem para saber se há uma lesão e ter um diagnóstico preciso sobre o problema que o tem atrapalhado de atuar com normalidade em 2020. Luz descarta um problema interno e destaca que as lesões têm sido normais desde a volta do futebol.

“Entendemos que não existe erro. O Maicon é um grande líder, um grande jogador, vencedor e um homem experiente. Ele não iria se colocar à disposição se não estivesse se sentindo absolutamente à vontade e em condições de jogo. Essas lesões, depois da parada e da excepcionalidade da pandemia, estão sendo normais em todos os clubes brasileiros”, concluiu.

O Grêmio treina às 15h30min no CT presidente Luiz Carvalho e viaja na terça-feira para o Chile. A partida contra a Universidad Católica está marcada para quarta-feira, às 21h30min, no estádio San Carlos de Apoquindo.