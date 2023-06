Grêmio descerra uma das placas de sinalização que batiza a BR 448 de Dr. Fábio André Koff

publicidade

Em solenidade realizada nesta quarta-feira, no alto da ponte estaiada, o Grêmio promoveu o descerramento da placa de sinalização que dá novo nome a RS-448: rodovia Dr. Fábio André Koff. O ato, que contou com a presença de Fábio Koff Júnior, esposa e filha, foi conduzida pelo presidente do Conselho de Administração, Alberto Guerra, o vice-presidente José Carlos Duarte, o presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin, o vice do colegiado Roger Fisher e o conselheiro, Sérgio Vasques.

A peça, que foi descerrada em solo e logo depois içada até o pórtico, está localizada no km 21, a primeira de quem deixa a Arena e segue no sentido Norte. Na presença do filho Fábio Koff Júnior, Guerra fez um breve histórico sobre a importância do mandatário vencedor para o Clube e do orgulho em poder prestar a homenagem à família. "É um momento de muita satisfação para nossa gestão poder homenagear um grande ídolo como Fábio Koff, responsável por escrever parte dos principais capítulos de nossa história", disse ele.

Rodovia Dr. Fábio André Koff! 🛣️🇪🇪 Na manhã de hoje, foi instalada a primeira placa na BR-448 em homenagem ao eterno presidente gremista. A estrada, que se inicia na @todosnaarena, leva o nome do nosso ídolo Imortal.



Já Fábio Koff Júnior, emocionado, agradeceu a todos pela iniciativa e emendou: "quem me conhece, sabe que sou avesso a solenidades, mas essa tem um carater especial. Ela perpertua o nome do meu querido pai, bem próximo da nossa casa". A lei que batizou a BR-448, conhecida como Rodovia do Parque, de Dr. Fábio André Koff, foi sancionada em maio deste ano, pelo então presidente em exercício, Geraldo Alckmin. A via que liga Porto Alegre a Sapucaia do Sul recebeu um total de 13 placas presas aos pórticos localizados ao longo do trajeto.

