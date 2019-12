Grêmio deve adquirir Rômulo em definitivo

publicidade

Contratado por empréstimo junto ao Flamengo, o volante de Rômulo deverá ser adquirido em definitivo pelo Grêmio. Segundo informações do comentarista e apresentador da Rádio Guaíba Carlos Guimarães, a permanência do jogador seria um pedido do Renato Portaluppi e há na comissão técnica tricolor o entendimento de que o atleta poderá render mais em 2020 e por isso será mais utilizado na próxima temporada.

Com a possível permanência de Rômulo, o Grêmio não deve, no primeiro momento, buscar um jogador para a posição de primeiro volante. De acordo com o site do Grêmio, ele participou de 31 jogos do Tricolor em 2019. Atualmente, o clube conta com cinco volantes: Maicon, Matheus Henrique, Michel, Darlan e o próprio Rômulo.

A direção ainda segue atrás de novas contratações. Depois de anunciar Victor Ferraz, o Grêmio deverá buscar um lateral esquerdo, que deve ser Caio Henrique, e um centroavante, ainda que Luciano tenha agradado dirigentes e o técnico Renato.