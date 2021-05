Grêmio deve preparar equipe reserva para encarar o Aragua

publicidade

Após conseguir uma vantagem na decisão do Campeonato Gaúcho no primeiro Gre-Nal, o Grêmio pensa agora na Sul-America. Com um empate diante do Aragua nesta quinta-feira, o time de Tiago Nunes estará classificado para as oitavas de final. A proximidade entre o jogo contra os Venezuelanos e o próximo encontro com o Inter deve fazer com que o treinador opte por um time de reservas.

Para a decisão do Campeonato Gaúcho, Tiago aguarda pela recuperação do volante Thiago Santos. O jogador não tem lesão na coxa, apenas um desconforto. Kannemann deve retomar os treinos com o grupo na semana.

Nunes, aliás, não poderia ter um início melhor no comando do Grêmio. São sete vitórias em sete jogos, incluindo o clássico Gre-Nal no duelo de ida da final do Gauchão, que o deixou mais próximo do primeiro título no clube.