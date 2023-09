Grêmio deve ter Galdino na vaga de Carballo contra o Corinthians

publicidade

O Grêmio enfrenta o Corinthians nesta segunda-feira em São Paulo, em partida atrasada válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 21h, na Neo Química Arena. Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi não conta com Felipe Carballo, diagnosticado com lesão de ligamento no joelho direito.

O favorito para substituir o volante uruguaio é Everton Galdino. Neste domingo, o Grêmio fez o último treinamento antes da partida, em Atibaia, com portões fechados.

Nathan também está entre os mais cotados para começar como titular nesta posição. O jovem Ronald corre por fora na disputa.

Caso opte por uma escalação mais ofensiva, Portaluppi pode utilizar Ferreira e Iturbe como titulares. O meia-atacante Luan ainda não deverá começar jogando contra o ex-clube, como já indicou o Portaluppi anteriormente.

Com 39 pontos, o time de Renato precisa da vitória para não se afastar dos líderes do campeonato e manter a terceira colocação isolada. O Tricolor não vence fora há 4 partidas. A última vitória foi contra o Bahia no dia 1º de julho, em jogo válido pela 13ª rodada, quando o Grêmio venceu o Bahia na Arena Fonte Nova por 2 a 1.

