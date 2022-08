Grêmio e Cruzeiro confrontam melhor defesa e ataque mais positivo da Série B

publicidade

O duelo entre Grêmio e Cruzeiro, no domingo pela Série B, colocará frente a frente mais do que as duas camisas mais pesadas da competição. O Tricolor é dono da melhor defesa e os mineiros têm o ataque mais positivo. As equipes são líderes em estatísticas e se enfrentam no jogo mais esperado da competição.

Mesmo com os dois gols sofridos na última rodada, na derrota para o CRB, o Grêmio segue com o melhor sistema defensivo da competição. As redes foram vazadas somente 11 vezes ao longo dos 24 jogos disputados. Em 14 deles, o Tricolor deixou o campo sem ser vazado.

Já o Cruzeiro só não balançou as redes em quatro partidas ao longo da competição. Isso contribui para que a equipe mantenha o melhor ataque, com 30 gols marcados nos 24 jogos. Foram 5 nas últimas três partidas, nas vitórias sobre Tombense e Londrina, e no empate diante da Chapecoense.

O equilíbrio também fica evidente no confronto na análise dos outros números. O Grêmio tem o terceiro melhor ataque - empatado com o Bahia - com 28 gols, atrás apenas do Sampaio Corrêa, com 29. Já o Cruzeiro tem a segunda melhor defesa, com 12 gols sofridos.

No primeiro turno, o equilíbrio não se traduziu. O Cruzeiro teve uma atuação bem superior na Arena Independência, em um time melhor armado por Pezzolano na comparação com o trabalho até então de Roger Machado. Apesar da diferença mínima de 1 a 0, foi uma tarde ruim do Tricolor.

O Grêmio enfrenta o Cruzeiro no domingo, na Arena. A partida, válida pela 25ª rodada da Série B, acontece às 16h. A diferença do Tricolor, terceiro, para o líder, é de 10 pontos. A projeção é de casa cheia: a direção espera pelo menos 44 mil torcedores para o confronto.

