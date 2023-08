Grêmio encaminha contratação do goleiro Caíque, do Ypiranga de Erechim

publicidade

No último dia antes do fechamento da janela de transferências, o Grêmio está prestes a anunciar o goleiro Caíque, do Ypiranga de Erechim. A informação foi confirmada pelo executivo do clube do interior, Farnei Coelho, que sinalizou as tratativas do Tricolor a respeito do atleta estão em andamento.

O arqueiro de 26 anos foi contratado pela equipe de Erechim em janeiro deste ano e foi destaque pelo clube no campeonato gaúcho, onde o clube foi até as semi finais, e pela Copa do Brasil quando a equipe eliminou o Red Bull Bragantino, pela segunda fase da competição.

A contratação de Caíque vem para suprir a saída de Adriel, negociado para o Bahia, no mês passado. Outro que deve estar saindo do Tricolor é o goleiro Brenno que está sendo negociado, por empréstimo, para o Bari da Itália.