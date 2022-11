Grêmio encaminha renovação de contrato com Diego Souza por seis meses

publicidade

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

Artilheiro do Grêmio na temporada 2022, Diego Souza vai seguir no clube no primeiro semestre de 2023. O Tricolor encaminhou a renovação de contrato com o centroavante por seis meses e o anúncio oficial está sendo preparado.

Grêmio está chegando a acordo e prepara anúncio da renovação do contrato de Diego Souza por 6 meses.@GuaibaEsporte — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) November 25, 2022

Com 14 gols em 32 jogos, Diego Souza foi fundamental para o acesso do Grêmio nesta temporada. Ao todo, ele marcou 19 gols e distribuiu cinco assistências, ajudando também no título do Gauchão.

Aos 37 anos, o jogador caminha para os últimos capítulos de sua carreira. Em entrevista coletiva no mês de agosto, Diego Souza foi definitivo sobre o seu futuro no futebol: "Ou jogo no Grêmio ou encerro a carreira (em 2023)". Com isso, esse contrato de seis meses com o Tricolor pode ser o último do centroavante.

