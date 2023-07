Grêmio encaminha retorno de Luan e aguarda rescisão com Corinthians

publicidade

O Grêmio encaminhou a contratação do atacante Luan. Após quatro temporadas, o meia, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, deve voltar para a Arena. Conforme o repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer, Luan deve ser anunciado nos próximos dias.

Neste momento, o Tricolor apenas aguarda a rescisão do meia com o Corinthians, seu clube atual, onde sofreu com a torcida e não atuou neste ano. O contrato em São Paulo vai até o final do ano, mas deve ter seu fim antecipado.

Luan é uma convicção do técnico Renato Portaluppi. Foi o treinador, inclusive, que revelou a existência de uma negociação.

A direção gremista segue vasculhando o mercado. Internamente, o sentimento é que o ponta Michael, um desejo antigo, está mais próximo. O Al Hilal vem reformulando o elenco e o Grêmio espera que isso facilite a liberação por empréstimo do brasileiro.

