Grêmio abre semana para acertar com Luan e um novo centroavante

Faltando 17 dias para o fechamento da janela de transferências, o Grêmio corre para acertar com pelo menos mais três reforços. Hoje, o reforço mais próximo é Luan, velho conhecido da torcida tricolor. Rei da América em 2017, ele não conseguiu repetir as mesmas atuações com a camisa do Corinthians e, recentemente, foi vítima de agressão em um motel de São Paulo. Além dele, o clube mira a contratação de um centroavante, cujo nome é mantido em sigilo.

O acerto com o meia é um desejo de Renato Portaluppi, que acredita poder recuperar o bom futebol do atleta. Após a classificação contra o Bahia na Copa do Brasil, o treinador revelou que recebeu uma ligação do jogador e que a contratação vai contarcom o aval da direção: “O Luan me ligou na sexta-feira (retrasada). Vou trocar uma ideia com o Antônio (vice de futebol), com o (Alberto) Guerra (presidente) e com o Luis (executivo). Eu só opino. Estávamos com esses dois jogos importantes. Amanhã vamos voltar a conversar. Falei lá atrás que é muita calma nessas horas. Sempre temos três ou quatro pessoas que opinam. Eu estava ligado nesses dois jogos. Agora o assunto vai voltar à tona e vamos trocar ideias”.

O novo nome do setor de ataque viria para ser uma opção a Luis Suárez, que tem convivido com dores no joelho direito e não tem presença garantida em todos os jogos da temporada. Rodrigo Muniz, que pertence ao Fulham, da Inglaterra, foi o "plano A", mas os altos valores para a compra dificultaram o negócio. Nos últimos dias, Diego Costa foi oferecido por empresários. Por não se encaixar no perfil procurado, o atleta de 34 anos foi descartado.

O Tricolor também tentará uma última cartada por Michael. Com a alta pedida do Al Hilal para a venda, o clube gaúcho busca convencer os sauditas a liberar o atacante de 27 anos por empréstimo.

A exemplo de Luan, Michael é uma vontade de Renato Portaluppi, que já revelou publicamente manter contato com o atleta regularmente: “Às vezes, ele me liga de madrugada, eu pergunto por que, ele me diz que não tem ninguém para conversar e me liga”. Após folgar no final de semana, o grupo de jogadores retorna aos treinamentos hoje à tarde, no CT Presidente Luiz Carvalho. A equipe volta a campo no próximo sábado, dia 22, para enfrentar o Atlético Mineiro, às 21h, na Arena, em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Brasileirão.