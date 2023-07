Grêmio se aproxima de contratar Luan

publicidade

Faltam detalhes para o Grêmio anunciar o retorno de Luan ao clube. As negociações estão ocorrendo e o jogador já teria aceito a proposta salarial, em torno de R$ 200 mil. Seria uma considerável redução em relação ao que ele ganha no Corinthians (R$ 800 mil). As informações são do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Gaúcha.

O clube paulista, inclusive, seria um dos motivos do entrave da negociação. Como o Timão deve cerca de R$ 5 milhões a Luan, aceitaria liberar agora o jogador caso ele abrisse mão de uma parte desse valor. O contrato do atacante com o Corinthians vai até o final do ano.

A expectativa é que o Grêmio anuncie Luan na próxima semana.

Em entrevista nessa sexta, o técnico Renato Portaluppi admitiu em entrevista coletiva que discutiu com o presidente Alberto Guerra o retorno do jogador. "Quem vai bater o martelo da contratação é o Presidente porque tem que ver a questão financeira, executiva”, destacou o treinador.

Portaluppi defendeu o atleta e disse que, para ele, não importa o que o jogador faz fora do clube, desde que mantenha o seu desempenho nos jogos. “Ele não tem direito de se divertir? Eu fico triste, porque gosto muito do Luan. Comigo ele fazia algumas coisas, mas era o primeiro a chegar no treino e o último a ir embora e rendia dentro do campo. Comigo o Luan rendeu, e rendeu muito”, afirmou.

A diversão que Renato se refere foi uma ida de Luan a um motel de São Paulo. Na ocasião, as dependências do estabelecimento foram invadidas por torcedores corintianos que foram avisados de que o meia-atacante estava lá. Quando o atleta foi encontrado, ele foi retirado do quarto e agredido.

