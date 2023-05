Grêmio enfrenta o Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil

publicidade

O Grêmio irá enfrentar o Cruzeiro na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto foi decidido no início da tarde desta terça-feira, durante o sorteio realizado na sede da CBF, localizada no Rio de Janeiro. As partidas das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstas para as semanas de 17 e 31 de maio. O Tricolor joga a primeira na Arena e decide o confronto fora de casa.

O Tricolor segue na busca por mais um título da Copa do Brasil. Sua caminhada em 2023 começou ainda em março, quando o time de Renato Portaluppi venceu o Campinense por 2 a 0 no estádio Mané Garrincha. Já na segunda fase, o Grêmio mediu forças com o Ferroviário e goleou por 3 a 0 o time de cearense.

Na etapa seguinte, que envolve jogos de ida e volta, o Grêmio começou com o pé direito ao vencer o ABC por 2 a 0 no estádio Frasqueirão. O resultado deu tranquilidade ao Tricolor, que decidiu em casa a sua classificação.

Diante do seu torcedor, porém, a equipe gaúcha fez uma partida abaixo das suas possibilidades e empatou em 1 a 1, garantindo a classificação, mas deixando a comissão técnica preocupada por conta da performance.

Confira os confrontos das oitavas de final:

Internacional x América-MG

São Paulo x Sport

Athlético-PR x Botafogo

Flamengo x Fluminense

Bahia x Santos

Fortaleza x Palmeiras

Corinthians x Atlético-MG

Grêmio x Cruzeiro

Veja Também