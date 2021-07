Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino ainda em busca de reação no Brasileiro

publicidade

Com uma mísera vitória em 11 jogos no Campeonato Brasileiro, o Grêmio terá um adversário indigesto neste sábado. O Tricolor encara o Red Bull Bragantino, às 21h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP. O oponente faz ótima campanha, perdeu apenas um jogo e inicia a rodada na quarta colocação. Mas, para quem anseia por uma vitória urgentemente, não é momento de olhar a diferença de entre os dois na tabela.

RED BULL BRAGANTINO X GRÊMIO: ACOMPANHE O JOGO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO EM TEMPO REAL

Luiz Felipe Scolari disse há poucos dias que o time necessitará fazer no mínimo 25 boas atuações até o final do Brasileirão para escapar do rebaixamento. E certamente o jogo entra nessa conta do treinador. O Grêmio tem que dar uma resposta diante de um adversário que briga por coisas grandes no campeonato. Na terça-feira, em Salvador, a equipe teve um bom rendimento contra o Vitória na goleada por 3 a 0.

Porém, do outro lado estava uma equipe que passa por dificuldades na Série B nacional. Felipão deve manter o esquema 5-2-31, com o retorno de Pedro Geromel ao setor defensivo, formando dupla com Ruan. O treinador teve dois dias de trabalho em Atibaia, no interior paulista, onde aproveitou a privacidade de um resort para preparar o time. O meio-campo é o setor no qual existem dúvidas. Lucas Silva e Darlan foram bem diante do Vitória. Fernando Henrique e Victor Bobsin, preservados em Salvador, estão à disposição.

Veja Também

Campeonato Brasileiro - 14ª rodada

Red Bull Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabricio Bruno e Edimar; Raul, Praxees e Lucas Evangelista; Ytalo, Artur e Cuello. Técnico: Maldonado

Grêmio

Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Ruan e Cortez; Fernando Henrique, Victor Bobsin, Léo Pereira, Jean Pyerre e Alisson; Ricardinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 31/07, às 21h