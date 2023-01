Grêmio: entusiasmo por Suárez faz clube receber carga maior de ingressos para jogo contra o Caxias

publicidade

O entusiasmo da chegada e bela estreia de Luis Suárez no Grêmio não refletiu apenas em números de associações, camisetas vendidas ou lotação da Arena. O efeito Luisito também está gerando resultado longe da Arena, no Centenário, estádio do Caxias, adversário do Tricolor na primeira rodada do Gauchão, neste sábado, às 16h30min. A alta procura gremista por ingressos fez o time da Serra abrir um novo lote para os tricolores, em um espaço maior para abrigar os torcedores, superior ao oferecido normalmente.

De acordo com a assessoria do Caxias, a expectativa é receber quase oito mil gremistas no estádio que tem capacidade para 22 mil pessoas. “No setor da visitante cabem 3,5 mil torcedores.

Esses ingressos foram esgotados terça-feira de manhã. Por isso a direção disponibilizou mais uma carga ao valor de R$ 120. Esses bilhetes já são no setor que chamamos de "reta da geral" que normalmente ficaria a nossa torcida”, explicou. De acordo com o Caxias, a procura no início das vendas foi mais intensa, mas segue boa.

