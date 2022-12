Grêmio está próximo da contratação do lateral-direito João Pedro

publicidade

*Com informações do repórter Rafael Pfeifer, da Rádio Guaíba

O Grêmio segue a todo vapor no mercado da bola. Após anunciar seis reforços, o Tricolor está próximo da contratação do lateral-direito João Pedro, 26 anos, que está de saída do Porto, de Portugal. O jogador deve ser anunciado ainda nesta semana.

Formado no Palmeiras, João Pedro soma passagens por outros clubes brasileiros, como Chapecoense, Bahia e, por último, Corinthians, entre 2021 e 2022. No Porto, o jogador pouco atuou na equipe principal, sendo mais utilizado no time B.

João Pedro não é o único lateral que está sendo contratado pelo Grêmio. Fábio, 32 anos, também tem negociações avançadas e deve ser anunciado ao longo da semana. Ambos chegam para suprir a carência da posição, já que Edilson e Léo Gomes não permanecem para a próxima temporada.

