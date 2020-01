Grêmio está próximo de anunciar Orejuela

publicidade

O Grêmio está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada 2020. Trata-se do lateral-direito Orejuela, colombiano de 24 anos e que estava no Cruzeiro. No ano passado, o jogador fez parte do elenco que rebaixou o Cruzeiro para a Série B do Brasileirão pela primeira vez na história do clube mineiro.

Após o rebaixamento do Cruzeiro, o Palmeiras também demonstrou interesse no jogador. No entanto, não houve acordo pelo atleta. Assim, ele está mais próximo do Tricolor. O negócio deve envolver dois jogadores, que devem se apresentar na Toca da Raposa com o objetivo de recolocar o Cruzeiro na Série A do Brasileirão em 2021.

A tendência é que outro lateral também seja apresentado em breve. Caio Henrique, que estava no Fluminense, já está acertado com o Tricolor, que aguarda apenas a documentação para confirmar o anúncio oficial.