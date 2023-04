Grêmio estreia no Brasileirão contra o Santos no Alfredo Jaconi

publicidade

O Grêmio definiu, nesta quinta-feira, que vai estrear no Brasileirão, contra o Santos, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida será realizada no dia 16 de abril, domingo, às 18h30min. O Tricolor cumpre punição por briga da torcida no jogo diante do Cruzeiro na Série 2022 e, por isso, não poderá atuar na Arena, em Porto Alegre.

Corrigindo tweet anterior:

Grêmio definiu que a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos, no domingo 16, será no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer2) April 6, 2023

No ano passado, o Grêmio foi punido com a perda de três mandos de campo, mas, após conseguir o efeito suspensivo, terminou a competição com jogos na Arena. Agora, o clube fez um acordo e precisará cumprir na estreia do Campeonato Brasileiro, mas com público nas arquibancadas. Além do Alfredo Jaconi, o Centenário, em Caxias do Sul, e a Arena Condá, em Chapecó, apareceram como possibilidades para mandar esse jogo. A escolha final foi pelo estádio do Juventude.

Antes desse confronto contra o Peixe, o Tricolor foca todas as atenções para a decisão do Gauchão, contra o Caxias. Neste sábado, às 16h30min, na Arena, precisa de uma vitória simples para conquistar o hexacampeonato gaúcho.

