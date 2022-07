Grêmio evolui coletivamente e deve ter acréscimo de qualidade com reforços

publicidade

A evolução do Grêmio na Série B é notável. Nos últimos dois jogos, nas vitórias sobre Náutico por 2 a 0 e Tombense por 3 a 0, o Tricolor teve as suas duas melhores atuações na competição. E o técnico Roger Machado deve ganhar, a partir da próxima semana, três peças para consolidar o crescimento coletivo: os volantes Lucas Leiva e Thaciano, e o atacante Guilherme.

Os três, já contratados, anunciados e integrados aos treinamentos, podem ser inscritos a partir desta segunda-feira, com a abertura da janela. Thaciano, que volta de empréstimo, deve ter a inscrição facilitada, e pode ser o primeiro a estrear, já contra o Brusque, na terça-feira. Os outros dois, por serem transferências internacionais, devem estrear apenas no fim de semana, contra a Ponte, na abertura do returno da Série B.

Apesar de garantir que o trio chega com suas credenciais, destacou que eles terão que buscar seus espaços nos treinamentos. “São jogadores que elevam o nível das atividades. Quem está entre os 11 percebe que tem outros atletas de qualidade de olho nessas vagas”, pontuou.

Os três já vestiram a camisa do Grêmio em outras oportunidades. Thaciano foi peça importante do time de Renato Portaluppi, e irá trabalhar com Roger pela primeira vez. Já Guiherme é conhecido de Roger, e os dois trabalharam juntos. O atacante foi artilheiro da Série B de 2018 com a camisa do Sport. Já Lucas Leiva, presente no segundo acesso do Grêmio, em 2005, dispensa apresentações: “Tem 15 anos de Europa. Deu uma invertida de bola em um dos treinos, que foi impressionante”, brincou Roger na coletiva após o jogo contra o Tombense.

O Grêmio volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Brusque, às 19h, em Santa Catarina. A partida é válida pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja Também