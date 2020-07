Grêmio exercita finalizações e encerra nona semana de treinos

publicidade

O Grêmio encerrou a nona semana de treinamentos exercitando finalizações. Na próxima semana, o clube completará dois meses de trabalhos físicos e técnicos, sem poder realizar atividades com contatos. Para solucionar o problema, o Tricolor pretende ir treinar em Santa Catarina, na cidade de Criciúma, mas ainda não definiu a data da viagem.

A atividade desta sexta-feira com os cinco subgrupos do elenco do Grêmio foi de conclusões. Os jogadores tinham que passar por uma barreira móvel, que servia como um obstáculo defensivo, e chutar à gol. Os goleiros Vanderlei, Julio César, Paulo Victor e Brenno participaram de toda a atividade, revezando-se na meta.

Como vem ocorrendo desde o retorno dos treinamentos, o grupo gremista terá o final de semana de folga. A reapresentação para o primeiro dos cinco grupos do elenco está marcada para as 8h30min de segunda-feira.