Grêmio faz jogo-treino contra o Athletico-PR neste sábado

Após derrota para o Caxias por 2 a 0, o Grêmio segue buscando melhorar a condição do time tiular para as próximas partidas. O próximo desafio da equipe principal de Renato Portaluppi acontece na manhã deste sábado, às 11h, em jogo-treino diante da equipe do Athletico-PR, na Arena. A atividade será fechada para jornalistas e torcedores.

O Grêmio realiza o último treino antes da viagem à Pelotas ainda pela manhã de sábado. Paralelo a isso, ocorrerá a atividade na Arena. O grupo será dividido para os compromissos. A tendência é que a equipe que perdeu para o Caxias enfrente os paranaenses e o grupo que ficou de fora da partida de quarta-feira viaje para o segundo compromisso válido pelo Gauchão.

O Athletico-PR, por sua vez, segue se preparado para a disputa da Supercopa do Brasil, que terá sua primeira edição em 2020. O campeão da Copa do Brasil enfrenta o campeão brasileiro, Flamengo, no dia 16 de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília. O Athletico-PR disputa o Campeonato Paranaense com suas categorias de base.

O Grêmio volta a campo no domingo, às 16h, diante do Brasil, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.