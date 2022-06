Grêmio faz proposta para contratar Lucas Leiva e aguarda resposta

publicidade

A intenção do Grêmio de contar com o volante Lucas Leiva para a disputa da Série B agora é oficial. O Tricolor fez uma oferta na tarde desta terça-feira para contratar o jogador, que está livre no mercado desde que deixou a Lazio, no final de maio. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol, Sergio Vasquez, em contato com a reportagem do Correio do Povo.

Brasileirão Série B: acompanhe Grêmio x Novorizontino em tempo real

A "bola" agora está com o atleta e a direção espera a resposta. Desde que o nome de Lucas passou a circular no bastidor gremista, os cartolas enalteceram a capacidade do jogador, que é cria da base tricolor, mas pontuaram o aspecto financeiro da investida. Caso seja contratado, o volante só poderia estrear a partida de julho, quando a janela para contratações é aberta.

Sem Lucas Leiva e na obrigação de vencer, o Grêmio recebe o Novorizontino na Arena na noite desta terça-feira, às 21h30min. O Grêmio teve uma baixa de última hora para a partida. O zagueiro Bruno Alves apresentou sintomas gripais e ficará de fora do duelo. Rodrigues foi o escolhido do técnico Roger Machado para ser seu substituto. Tricolor é sexto colocado, com 14 pontos.

Veja Também