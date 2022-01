Grêmio faz segundo jogo na Copinha diante do Castanhal

publicidade

O Grêmio faz a sua segunda partida pela Copa São Paulo hoje, quando enfrenta o Castanhal-PA, a partir das 19h30min, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, em confronto válido pelo Grupo 10.

As duas equipes estrearam com vitória na competição, mas o Tricolor está em primeiro devido ao saldo de gols, pois fez 2 a 0 no Mixto-PE, enquanto os paraenses bateram o XV de Jaú pelo placar de 1 a 0. Hoje, na preliminar, às 17h15min, os donos da casa enfrentam os mato-grossenses.

O Grêmio, atual vice-campeão da Copinha, tendo perdido o título em 2020 para o rival Inter (em 2021 não houve competição devido à pandemia da Covid-19), tem como treinador o ex-zagueiro Luis Eduardo. Ele deve mandar a campo Thiago Beltrame, Lucas Kawan, Gustavo Martins, Gustavo Marins e Cuiabano; Pedro Cuiabá, Gabriel Silva, Kaká e Rubens; Kauan Kelvin e Kevin.

