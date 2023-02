Grêmio faz treino técnico no CT Luiz Carvalho

publicidade

O Grêmio voltou a trabalhar na manhã desta terça-feira no CT Luiz Carvalho antes do jogo desta quinta, às 19h30min, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. No dia de hoje, o técnico Renato Portaluppi comandou uma atividade técnica, com troca de passes, avanços e pressão. Depois disso, os atletas participaram de treinamento em campo reduzido.

Até a data do próximo compromisso, Renato deverá testar diversas alternativas na equipe. O treinador perdeu Bruno Uvini e terá de mudar a nominata na defesa em relação ao jogoa anterior. Como está fazendo observações, a tendência é de que o comandante gremista faça uma nova escalação alternativa. A preocupação também é com as possíveis lesões, principalmente nos jogadores de meio e ataque.

Pressão e troca de passes ⚽️ pic.twitter.com/yi0NWFResZ — Grêmio FBPA (@Gremio) February 7, 2023

Passa e avança ⚽️ pic.twitter.com/BOSGc8new1 — Grêmio FBPA (@Gremio) February 7, 2023

O centroavante Luis Suárez permaneceu o jogo inteiro contra o Aimoré, com direito a pique nos instantes finais da partida. Sem reclamar de dores, o jogador deverá ficar entre os titulares, uma vez que o gramado do Alfredo Jaconi não é considerado um problema. Bitello pode retornar ao meio-campo depois de ser testado como ponta direita.

