Grêmio finaliza a pré-temporada com goleada sobre o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul

publicidade

Ainda sem contar com Renato Portaluppi, que se recupera de uma cirurgia cardíaca, o Grêmio encerrou a pré-temporada 2020 com uma goleada em jogo-treino contra o Sindicado dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, por 12 a 0, no CT Presidente Luiz Carvalho.

Alisson, Luciano, Bitelo, marcaram duas vezes. Everton, Thaciano, André, Guilherme Dantas, Felipe Tontini e Rafinha completaram o placar elástico. O primeiro time do Grêmio em 2020 foi formado pelo auxiliar técnico Alexandre Mendes com: Paulo Victor, Victor Ferraz, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Lucas Silva, Maicon, Alisson, Thaciano, Everton e Luciano.

O primeiro gol saiu em uma combinação de Victor Ferraz, que passou para Maicon. O volante cruzou e Everton abriu o placar. O segundo gol também teve assistência de Maicon. Ele rolou para Alisson, que chutou para o fundo das redes. Luciano marcou o terceiro após receber lançamento próximo da área, driblar o goleiro e empurrar para o fundo das redes.

Thaciano, de longa distância, ampliou. Luciano tabelou com Alisson e ampliou para cinco. No sexto, Everton deu uma assistência e Alisson marcou. Na segunda etapa, muitas mudanças na equipe, mas a superioridade se manteve.

O sétimo gol foi de André, cobrando pênalti. O oitavo foi assinalado por Guilherme Dantas e o nono por Felipe Tontini. Rafinha e Bitelo, duas vezes, fechou o placar. Além dos atletas que marcaram gols, completaram o elenco profissional Guilherme Guedes, Carlos, Thales, Wesley, Matheus Santos e Yan.

Encerramos nossa #PréTemporadaUmbro2020 com o amistoso contra o Sindicato dos Atletas. Vencemos o duelo por 12x0, com gols de Everton, Alisson (2X), Luciano (2X), Thaciano, André, Guilherme Dantas, Felipe Tontini, Bitelo (2X) e Rafinha. https://t.co/l8Dc0Mt4hO

📸 @lucianoamoretti pic.twitter.com/Fo1mREHCCa — Grêmio FBPA (@Gremio) January 19, 2020

Vanderlei realiza o primeiro treino

Enquanto o Grêmio atropelava o Sindicato dos Atletas, Vanderlei realizou a primeira atividade no Tricolor. Anunciado no sábado, o experiente goleiro trabalho com o preparador Mauri Lima. Outro profissional que iniciou os trabalhos no clube foi o preparador físico Márcio.

Nesta segunda-feira o grupo se reapresenta à tarde, às 15h30min, no CT, com o retorno do técnico Renato Portaluppi.