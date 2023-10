Grêmio: Geromel volta bem e pode ser reforço no Gre-Nal

publicidade

Após recuperação de uma lesão muscular, o zagueiro Pedro Geromel foi a boa notícia no empate do Grêmio com o Fortaleza no último sábado. Se a atuação geral deixou a desejar aos torcedores gremistas, o camisa 3 retornou e mostrou a qualidade e sintonia habitual ao lado de Kannemann na defesa.

Com um meio de campo com Nathan, Pepê e Carballo, Kannemann e Geromel ficaram sem proteção na defesa e deram conta do recado com rebatidas e antecipações. O tento adversário veio em uma penalidade de Reinaldo.

A temporada deste ano de Geromel foi de poucos minutos em campo até aqui. Em janeiro, ele sofreu uma lesão no joelho e ficou 308 dias sem atuar. No retorno, contra o Cruzeiro, no fim de agosto, o defensor teve boa atuação por 45 minutos, mas sentiu problemas musculares e ficou mais um mês fora de combate.

Ao todo, são menos de 140 minutos atuando. Com o jogador recuperado, mas ainda buscando ritmo de jogo, caberá ao técnico Renato Portaluppi definir se Geromel atuará no clássico Gre-Nal do próximo domingo. O confronto acontece às 16h no estádio Beira-Rio.

