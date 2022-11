Grêmio: Guerra prevê caixa apertado no 1º semestre, mas promete montagem de time competitivo

publicidade

Empossado como novo presidente do Grêmio, Alberto Guerra já tem dezenas de tarefas pela frente até o começo da temporada 2023. Segundo o dirigente, o clube terá uma caixa mais fragilizado durante o 1º semestre, mas ainda assim prometeu a montagem de uma equipe competitiva para a disputa das principais competições.

"Austeridade é uma palavra que cai bem para o nosso Conselho de Administração, mas nós não deixaremos de investir no futebol. A tendência é de que nos primeiros seis meses tenhamos um caixa mais apertado. No entanto, dentro das nossas possibilidades, montaremos um time do qual a torcida irá se orgulhar", disse Guerra em sua entrevista coletiva.

Questionado sobre o percentual de atletas do atual grupo que irá permanecer na próxima temporada, Guerra afirmou que é muito cedo para falar desta situação. "Não dá para falar em percentual, cada caso é um caso. Nós temos nomes no futebol que foram recém empossados e vamos tratar do treinador e da questão da diretoria executiva. Tempo para isso. Teremos quase dois meses até a estreia do Grêmio em 2023. Estamos fazendo as coisas com calma para não errar. Pretendemos fechar com o Renato e aí sim falaremos neste percentual de atletas do atual plantel que serão aproveitados", argumentou.

Um dos desejos da nova diretoria é pela permanência de Walter Kannemann. Guerra explicou que uma proposta já foi apresentada ao zagueiro argentino. "Agora empossado, vamos trabalhar essas questões. Já tive uma conversa com o Martin (Wainbuch, agente do jogador) e aí vai começar uma negociação, que não vai acabar em uma hora ou em um dia", avisou.

Veja Também