Grêmio: Imprensa argentina volta a colocar Suárez próximo do Inter Miami; estafe nega

Artilheiro do Grêmio na temporada, Luis Suárez teve, mais uma vez, o seu nome ligado ao Inter Miami, dos Estados Unidos, nesta quarta-feira. Segundo o jornalista argentino Leo Paradizo, da Radio Continental AM 590, uma ligação de Lionel Messi, que acertou com o clube da MLS, teria sido fundamental para o centrovante uruguaio ficar próximo de trocar Porto Alegre pela Flórida. Porém, em contato com o Correio do Povo, o estafe do jogador nega essa possibilidade. Conforme apurado, não houve nenhum contato: tanto do Inter Miami, quanto do craque argentino.

Os rumores de uma possível saída de Suárez do Grêmio para o Inter Miami começaram na semana passada, após Messi ter confirmado que irá jogar no clube dos Estados Unidos. O uruguaio e o argentino são amigos dos tempos de Barcelona e já chegaram a declarar publicamente que gostariam de atuar juntos novamente. Entretando, Luisito concedeu uma entrevista para o jornal El Observador, do Uruguai, descartando deixar o Tricolor para jogar na MLS: "É impossível. Estou muito feliz no Grêmio e tenho contrato até 2024".

Suárez é o principal jogador do Grêmio em 2023. Em 26 partidas, o Pistolero marcou 14 gols e distribuiu oito assistências. Em seis meses na Arena, conquistou os títulos da Recopa Gaúcha e Campeonato Gaúcho, sendo decisivo em ambos.

