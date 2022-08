Grêmio ingressa com Mandado de Segurança para reverter interdição da arquibancada Norte da Arena

publicidade

O Grêmio ingressou, nesta quinta-feira, com um Mandado de Segurança junto às Turmas Recursais Criminais do Juizado do Torcedor para reverter a interdição da arquibancada Norte da Arena por 90 dias. A expectativa do clube é de que o espaço possa ser liberado para o confronto contra o Ituano nesta sexta-feira, às 19h.

O Grêmio comunica que ingressou com um Mandado de Segurança objetivando reverter decisão que impede a presença de público na Arquibancada Norte. Aguardamos a decisão de forma breve para contemplar milhares de torcedores que poderão ser privados do espaço mais popular do estádio. — Grêmio FBPA (@Gremio) August 25, 2022

A punição imposta pelo Juizado do Torcedor, que também atingiu quatro torcidas organizadas do Tricolor, aconteceu por causa da briga registrada durante o primeiro tempo do confronto contra o Cruzeiro no domingo. A confusão entre os torcedores do Grêmio chegou a paralisar a partida por cerca de 4 minutos.

Com 44 pontos, o Tricolor está na 3ª colocação na tabela da Série B. Caso vença os paulistas na 26ª rodada, os gaúchos poderão assumir a vice-liderança da competição — desde que o Bahia não derrote o Vasco, em Salvador.

Veja Também