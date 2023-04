Grêmio joga mal e perde para o Cruzeiro de 1 a 0

publicidade

O Grêmio não conseguiu repetir as boas atuações que fez nos últimos jogos e na noite deste sábado perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O gol foi marcado por Bruno Rodrigues aos 19 minutos da segunda etapa, após cobrança de escanteio. Gabriel Grando, que voltou a equipe depois de três meses salvou o time de um placar mais dilatado. Com três pontos, o Grêmio é o nono colocado no Brasileirão, mas pode perder ainda mais posições, conforme os resultados dos demais jogos da rodada.

Agora, o Tricolor dá um tempo do Brasileirão e entra em campo na próxima quinta pela Copa do Brasil na Arena, onde enfrentará o ABC, na Arena às 21h30. No primeiro jogo o time de Portaluppi venceu por 2 a 0.

Grando evita o gol na primeira etapa

O Grêmio entrou em campo na Arena Independência, contra o Cruzeiro, na noite deste sábado, sabendo que uma vitória colocaria a equipe no G-4 da série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem Villasanti, Pepê e Carballo, Renato Portaluppi montou uma equipe taticamente parecida com as que vem utilizando nos últimos jogos. Do meio para frente o Tricolor entrou com Bitello, Vina e Cristaldo com Luis Suárez à frente, mesmos jogadores que fizeram a final do Gauchão contra o Caxias na Arena.

Uma das novidades no time foi Nathan, recém contratado do Atlético-MG, o meio campo ainda não havia começado como titular. A outra, ficou por conta da volta de Gabriel Grando no time principal. Ele não jogava desde o dia 29 de janeiro, na vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o São José pelo Gauchão, sua única partida até então em 2023.

Apesar dos 19ºC registrados na capital mineira, o jogo começou quente e brigado. Logo no início, o Grêmio teve sua primeira chance com Suárez. O uruguaio aproveitou uma bola mal afastada da zaga, pelo lado direito de ataque e chutou de primeira, obrigando o goleiro Rafael a fazer uma bela defesa. A resposta veio no minuto seguinte, com Matheus Vital, que recebeu dentro da área e chutou em cima de Kannemann.

Depois disso, o que se viu foi um jogo truncado com poucas chances. O Cruzeiro não deixava o Grêmio ficar com a bola, principal característica do time de Renato, e fazia uma marcação alta tirando a posse do Tricolor, que por sua vez se defendia bem nas tentativas do dono da casa.

Até os 25 minutos o Tricolor conseguiu controlar o pode ofensivo do Cruzeiro. Grando não havia feito nenhuma defesa. Foi aí que o time da casa começou a furar o sistema defensivo do Grêmio, e criou diversas chances. Aos 28 minutos, Gilberto cabeceou o cruzamento de escanteio, e Grando bem posicionado evitou o gol. Ainda nesse minuto, o Cruzeiro chegou novamente, e pelo lado esquerdo, Bruno Rodrigues arriscou de fora da área e obrigou o goleiro do Grêmio a uma bela defesa espalmando a bola para fora.

No minuto seguinte, mais uma chance clara para o Cruzeiro. Richard cabeceou, após o cruzamento de mais um escanteio. A bola passou ao lado do gol e foi para fora! Bruno Rodrigues ainda tentou chegar, mas não conseguiu encostar na bola. Aos 34, o milagre de Gabriel Grando no primeiro tempo. William, pela direita, evitou a saída da bola, e cruzou para Bruno Rodrigues que finalizou para o gol obrigando Grando a mais uma grande defesa

Aos 42 minutos, o Grêmio tentou dar uma resposta. Suárez fez um bela parede e ajeitou para Vina. O meio-campista arriscou de fora da área, mas Rafael encaixou a bola. Aos 46, o Cruzeiro ainda tentou mais uma vez com Matheus Vital, pelo lado esquerdo de ataque. O meio campo abriu espaço e de fora da área arriscou para o gol. A bola passou pelo lado do gol de Gabriel Grando e foi para fora. Foi o último lance da primeira etapa.

Cruzeiro prevalece e faz o gol da vitória

Se no primeiro tempo o Cruzeiro demorou para dar trabalho para Grando, no segundo o time mineiro começou cedo. Logo aos dois minutos, Ramiro chegou pela direita, cruzou por baixo para Richard que finalizou, obrigando o goleiro do Grêmio a espalmar o chute. No rebote, Vital chutou mas a bola explodiu em Suárez e foi para longe. Aos 10 minutos mais uma chance. Dessa vez, Gilberto perdeu o gol. Ramiro cruzou de dentro da área para o meio do gol. Da marca do pênalti, o centroavante isolou a bola.

O Cruzeiro tanto insistiu que chegou lá. Aos 19 minutos, Bruno Rodrigues aproveitou o cruzamento de escanteio, e livre bateu para o gol, a bola quicou e não deu chances para o goleiro Gabriel Grando. Estava aberto o placar no Independência.

Depois de sofrer o gol, o Grêmio tentou dar uma resposta ainda que o Cruzeiro também atacasse. O Tricolor demorou alguns minutos para criar chances claras no segundo tempo. Aos 28 minutos,a primeira oportunidade. Cristaldo arriscou de longe, mas Rafael faz boa defesa. No minuto seguinte, o goleiro cruzeirense brilhou novamente. O Grêmio chegou forte com Suárez e Cristaldo tabelando. De dentro da área, o uruguaio chutou para o gol. O goleiro do Cruzeiro fez uma grande defesa, no rebote Cristaldo chutou e Rafael pegou novamente.

Aos 32 minutos Renato fez suas primeiras trocas. Nathan e Vina saíram para a entrada de Zinho e André. Apesar das mudanças, o Grêmio não conseguiu criar grandes chances de gol. Aos 37 minutos, Suárez após fazer uma finta e se chocou com o zagueiro, caiu no chão e pediu pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

A melhor chance mesmo veio aos 49 minutos, com André. O atacante raspou a bola de cabeça no cruzamento de Gustavinho, mas ela acabou indo para fora. O Tricolor até tentou fazer uma pressão nos últimos minutos do jogo, mas não conseguiu levar perigo e levará para Porto Alegre a primeira derrota no Brasileirão.

Brasileirão - 2ª rodada

Cruzeiro 1

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, L. Castán e Marlon ; Richard (Neto Moura), Ramiro (Machado) e Matheus Vital (Wallison); Nikão( Rafael Bilu) Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.

Grêmio 0

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva(E.Galdino), Nathan (Zinho) ; Cristaldo (Gustavinho), Vina (André) e Bitello; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.



Cartões amarelos: Kannemann e Suárez (Grêmio); Marlon, Richard Coelho, Ramiro e Gilberto (Cruzeiro)

Cartões Vermelho: Oliveira (Cruzeiro)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG).